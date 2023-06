Fedez replica a Luis Sal: «Hai chiesto 600mila euro per la società lasciando dei debiti nei miei confronti»

di Redazione Web

Luis Sal nelle ultime ore ha rotto il silenzio sulla prolungata assenza dal podcast Muschio Selvaggio, che conduceva con Fedez. E lo ha fatto con un video pubblicato sul canale YouTube del podcast: «Sperando che non lo tiri giù, perché è anche il mio canale, per ora», ha sottolineato Luis. Il motivo principale, secondo il creator sarebbe stato il protagonismo di Fedez. Continua a tenere banco, dunque, la questione della rottura tra i due e per questo motivo, Fedez nelle sue ultime Instagram stories, ha scelto di replicare e di dire la sua in merito a tale situazione rispondendo a tono alle parole di Luis. Andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Le parole di Fedez su Instagram

«Ho cercato in tutti i modi di evitare questo teatrino inutile - ha sottolineato Fedez nelle sue Instagram stories -.

Poi, ha aggiunto: «Tu da quando hai smesso di fare il podcast hai smesso di pagare stipendi alle persone che non sono multimilionari come te. Hai smesso di pagare gli affitti, hai lasciato dei debiti nei miei confronti e tu continui a guadagnare soldi dalle visualizzazioni senza fare un ca**o. Quindi anche se tu avessi avuto tutte le ragioni per andare via non ci si comporta come hai fatto tu perché si onorano gli impegni soprattutto nel rispetto delle persone che lavorano e campano solo ed esclusivamente grazie al nostro lavoro ma soprattutto si danno delle risposte al pubblico. Non impedisci al tuo partner di dare delle risposte semplicemente perché vuoi far leva sulla pressione».

Fedez e Luis Sal: la rottura

«Visto che hai libertà di espressione e come dici tu “il podcast è ancora tuo” hai dei diritti e dei doveri che purtroppo non stai rispettando - ha continuato Fedez -. Io sono disposto a prendermi le mie colpe e le mie responsabilità e quello che mi auguro è che dall’altra parte ci sia la stessa volontà. Poi, solo un piccolo appunto per fare chiarezza sulla questione soldi della società».

Quindi, ha concluso: «Come tutte le società c’è stato un capitale iniziale che abbiamo messo entrambi, ma i soldi come in tutte le società finiscono. Abbiamo fatto l’assemblea dove abbiamo chiesto di aumentare il capitale per pagare affitti e stipendi ma ci è stato negato e di conseguenza io sto pagando gli stipendi e gli affitti».

