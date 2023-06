Fedez e Luis Sal, quando l'ospite "osò" criticare il rapper (e lo youtuber applaudì): «Mi parli sopra». Il precedente a fine 2020

di Redazione web

Fedez e Luis Sal stanno intrattenendo il pubblico dei social con una "guerra" a colpi di video, storie Instagram e frecciatine varie. Tutto è nato dal fatto che i fan del podcast "Muschio Selvaggio" non vedessero più in compagnia del rapper, lo youtuber bolognese. Il marito di Chiara Ferragni ha, quindi, spiegato con un video, il motivo per cui lui e l'ormai ex amico non lavorassero più insieme.



Ecco che, proprio nelle scorse ore è arrivata la replica di Luis e, poi, in seguito, ancora Fedez che ha svelato un'altra delle sue verità. I fan più affezionati del programma, però, hanno notato che in una puntata di qualche tempo fa, un ospite aveva fatto notare a Fedez come volesse sempre essere al centro dell'attenzione.

L'ospite che "riprese" Fedez

In una puntata di "Muschio Selvaggio", in cui l'argomento di cui si parlava era l'universo di Twitch, l'ospite principale era lo youtuber "Il Masseo", molto noto sui social e, appunto, sulla piattaforma streaming. Nel corso della registrazione, i fan hanno notato (e, infatti, lo scrivono anche nei commenti sottostanti al video), che Fedez continuava a interrompere l'ospite che, a sua volta, si era accorto di questa continua volontà di intervenire del rapper. «Comunque posso dirti una cosa? Tu parli sopra ai tuoi ca*** di ospiti», così aveva detto il Masseo e Luis Sal, al suo fianco, aveva sorriso e applaudito mentre Fedez aveva semplicemente risposto: «Va be me lo dicono tutti ormai».

C'è da dire che Luis Sal e il Masseo sono molto amici anche fuori dalle telecamere e, quindi, viene da pensare che già a novembre 2020 (il podcast è nato a gennaio dello stesso anno), Luis si fosse confidato con l'amico in merito al comportamento di Fedez con gli ospiti.

