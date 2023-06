Chiara Ferragni, la foto in aereo scatena gli hater: «Perché fingere sempre?»

di Redazione Web

Che sia per finta o reale, lo scatto di Chiara Ferragni con la piccola Vitto mentre dormono entrambe in aereo conquista tutti. O quasi. La foto, postata su Instagram, fa trasparire tanta tenerezza, ma, ormai si sa, il parterre di follower dell'imprenditrice digitale si divide su ogni singola cosa, e spesso emergono commenti negativi. Come in questo caso. Sotto il post su Instagram, infatti, piovono commenti negativi: «Bambina sempre in braccio e sempre con il ciuccio ...mah», «“Fede, fammi una foto mentre faccio finta di dormire”», «tutto molto spontaneo e naturale, come sempre», e così via.

ll giudizio

In molti sostengono che lo scatto non sia naturale ma studiato a tavolino.

Al momento Chiara non ha risposto a nessun commento, evitando di alimentare ancora d ìi più l'odio che si sta generando.

