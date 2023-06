Chiara Ferragni, fatturato raddoppiato nel 2022: ricavi a 14,2 milioni, quanto guadagna con le sue aziende

di Redazione Web

Regina digital. Chiara Ferragni si conferma l'imperatrice digitale numero 1 al mondo. A rivelarlo è lei stessa pubblicando un lungo post su Instagram in cui mostra l'articolo de Il Sole 24 ore che sottolinea come il fatturato della sua azienda sia raddoppiato nel 2022. «La srl Fenice ha un giro d'affari da 61 milioni di euro - scrive il quotidiano economico - Ha chiuso il 2022 con ricavi per 14,2 milioni, in crescita del 115% sul 2021. I ricavi netti della seconda società nelle mani di Chiara Ferragni, la Tbs Crew, sono invece passati dai 7,1 milioni del 2021 ai 14,6 del 2022 (+105%)»

«Questi risultati non sono per niente scontati e sono frutto di un grande lavoro di squadra di cui sono sempre più fiera» scrive a commento.

La storia

Nella lunga didascala, Chiara racconta l'inizio della sua carriera: «Sei anni fa la gente mi vedeva come una bionda che si faceva i selfie e che era riuscita a fare la bella vita solo perché era stata fortunata e senza avere nessun talento.

I commenti

«Al di la delle inutili chiacchiere, numeri alla mano è un'eccellenza nel suo campo», «Congratulazioni. Speriamo di vedere sempre più donne come te in Italia», «Brava Chiara, puoi essere simpatica o no, ma lato imprenditoriale nessuno può dirti nulla». Emerge stima e solidarietà dai commenti sotto il post di Chiara. Utenti da tutto il mondo sottolineano quanto la moglie di Fedez sia stata brava a costruire il suo impero ottenendo risultato del genere.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Giugno 2023, 22:46

