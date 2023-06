Alessia Marcuzzi a lezione di ballo (sexy): «Io ci ho provato». Il video è esilarante

di Redazione web

Alessia Marcuzzi è molto attiva sul proprio profilo Instagram nel quale ama pubblicare foto, video e storie per tenere sempre aggiornati i suoi fan su ciò che sta facendo. La conduttrice, inoltre, è molto impegnata anche con i progetti di lavoro che non riguardano i social o la televisione ma la bellezza personale. La sua linea di skincare, infatti, sta riscuotendo moltissimo successo tra le sue fan ma anche tra le donne che desiderano mantenere la propria pelle in salute. Salute e benessere che, secondo Alessia, derivano anche dal buon umore: le ultime storie che ha postato ne sono una prova.

Le storie Instagram di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi è molto attiva durante il giorno: non le piace proprio stare ferma. Proprio per questo motivo, pratica molto sport o comunque partecipa a varie attività in cui si può muovere. Nelle ultime storie che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram è alle prese con una lezione di "ballo libero", coreografia pensata dal ballerino Leonardo Bonfitto che, infatti, è in sala prove con lei. Il balletto dovrebbe essere sexy o comunque sensuale ma, si può dire, che il risultato non è stato del tutto quello sperato. Alessia lo ammette e, infatti, al video aggiunge un suo pensiero: «Io ci ho provato». La conduttrice, forse, non sarà risultata troppo sexy ma, sicuramente, è riuscita a far divertire i suoi follower.

Alessia Marcuzzi e i social

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più seguite sui social: il suo profilo Instagram conta cinque milioni e mezzo di follower che la seguono molto appassionatamente e, spesso, la incontrano anche di persona durante i suoi eventi di bellezza.

