Alessia Marcuzzi ricorda Nadia Toffa nel giorno del suo compleanno: «Per te»

Alessia Marcuzzi ha condotto Le Iene negli anni in cui Nadia Toffa, conduttrice e inviata del programma, ha scoperto di avere il tumore.

Le due erano legate da un bellissimo rapporto di amicizia e Alessia Marcuzzi non ha mai perso occasione per ricordare la sua amica, la iena Nadia Toffa. Lo ha fatto anche oggi, 10 giugno, nel giorno del suo 44esimo compleanno, con una storia commovente su Instagram.

Il ricordo di Nadia Toffa

Nadia Toffa avrebbe compiuto 44 anni, ma un tumore molto aggressivo (glioblastoma, tumore al cervello) l'ha portata via il 13 agosto 2019.

La conduttrice era molto conosciuta dal pubblico per essere una delle inviate a Le Iene ed era amatissima.

Alessia Marcuzzi la ricorda ogni anno nel giorno del suo compleanno. Nelle sue storie Instagram ha fotografato il ritratto di Nadia Toffa e ha scritto: «La fondazione di Nadia Toffa ha donato all'ospedale civile di Brescia un neuronavigatore per l'operazione al cervello. Oggi, nel giorno del suo compleanno, l'ospedale ha esposto questo quadro olio su tela che mi ha mandato la mamma di Nadia. Un grande bacio Margherita, tanti auguri Nadia».

Alessia Marcuzzi aveva un bellissimo legame con Nadia Toffa e questa storia su Instagram è la dimostrazione di quanto senta la sua mancanza.

