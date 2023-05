Alessia Marcuzzi da Antonella Clerici, tra gaffe e doppi sensi: «Ho mangiato le pale...». Risate in studio

di Redazione web

Alessia Marcuzzi ospite di Antonella Clerici al programma È sempre mezzogiorno ha fatto sorridere i telespettatori. Le due amiche storiche si sono lasciate andare ad una serie di racconti e hanno rivissuto alcuni momenti esilaranti condividendo con il pubblico aneddoti della loro vita. Un piccolo doppio senso non poteva sfuggire alle due conduttrici che ridendo hanno subito smentito. Ecco di cosa si tratta.

Antonella Clerici e Alessia Marcuzzi: la reunion

L'abbraccio in studio e poi la battuta: «È tutto l'anno che ti aspetto», esclama Antonella Clerici. La padrona di casa del programma di cucina più seguito nei salotti italiani spiega ai telespettatori di aver conosciuto Alessia Marcuzzi diversi anni fa: «Eravamo alla festa della Polizia a Roma, tu avevi 19 anni e i riccioloni. Sei sempre stata magra, ma formosa», esclama la conduttrice.

Io avevo qualche anno in più d'esperienza. A questa festa dovevamo darci il cambio e così ho detto "Scusate, ma c'è questa bella ragazza! Fate condurre lei!". Io dopo un po' ero stanca e lei si è rivelata molto brava», prosegue la Clerici.

Alessia Marcuzzi non si risparmia nei complimenti e la ringrazia: «Sì, è vero, perché tu sei veramente un’amica delle donne. Questa cosa la ricordo e ti ringrazierò sempre». Antonella Clerici puntualizza: «Beh, non esageriamo, non sono amica con tutte. Con alcune si è più amiche e con altre meno», puntualizza Antonella.

«In Messico ho anche mangiato le pale...», esclama Alessia Marcuzzi raccontando una sua esperienza all'estero.

Le due conduttrici ridendo spiegano che si tratta delle "pale di cactus", si tratta delle foglie dei fichi d'india che, se tenere, possono anche essere mangiate fresche. «No, perché se cambi cactus può venir fuori un delirio…!», ironizza la conduttrice del programma Rai sul doppio senso, sul quale in pubblico applaude e ride.

