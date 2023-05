Alessia Marcuzzi e Elena Santarelli, il ballo super sexy sui tetti di Roma: «Vogliamo solo divertirci»

Alessia Marcuzzi e Elena Santarelli infiammano la notte romana. Le due showgirl hanno dato spettacolo lunedì sera improvvisando un balletto super sexy durante la serata inaugurale del Rhinoceros Rooftop, all'ultimo piano del palazzo dell'arte di Alda Fendi, nel cuore della Capitale. Complici e affiatatissime, Alessia e Elena non sono riuscite a resistere al richiamo della musica e si sono scatenate sotto agli occhi dei presenti. La loro esibizione è stata poi riproposta sui rispettivi profili Instagram. Ma vediamo cosa è successo.

Alessia Marcuzzi, acrobazie nel salotto di casa e il post (in accappatoio)

Elena Santarelli alle prof: «I miei figli? Non sono obbligata a fare lo show. Pensate ai vostri»

Alessia Marcuzzi e Elena Santarelli, il ballo è super sexy

Alessia Marcuzzi e l'amica Elena Santarelli si sono date appuntamento sull'elegante terrazza che abbraccia la Grande Bellezza e non hanno resistito all'atmosfera magica che le notti dell'estate romana sanno regalare. Bustier attillatissimmo, con ricami e trasparenze, la conduttrice che ha segnato il suo ritorno in tv con Boomerissima ha messo in risalto le sue forme generose e non si è risparmiata nel ballo. E la Santarelli (accompagnata dal marito Bernardo Corradi) non è stata da meno. In completo giacca e pantaloni rosa e micro top in paillettes, è stata proprio lei a pubblicare in un post su Instagram (che Alessia ha riproposto tra le storie) il siparietto che ha fatto impazzire presenti, fotografi e follower. «Girls just want to have fun», le ragazze vogliono solo divertisrsi, per dirla alla Cyndi Lauper.

La location

Alessia Marcuzzi e Elena Santarelli hanno partecipato alla serata inaugurale del Rhinoceros Rooftop, all'ultimo piano del palazzo dell'arte di Alda Fendi al Velabro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Maggio 2023, 09:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA