Francesco Facchinetti: «Sarò sempre legato ad Alessia Marcuzzi. La calvizie? Mi dicono che in testa ho un gatto morto»

Francesco Facchinetti si racconta, dall'amore passato per Alessia Marcuzzi, al lavoro, fino al problema della calvizie, risolto «con una patch cutanea, anche se mi dicono che in testa ho un gatto morto», dice al Corriere della Sera. Il figlio di Roby, adesso fa il talent scout. Anche perché, ammette, «non sono un uomo di talento, sono portato a fare troppe cose insieme, però ho un pregio: sono un visionario, riesco ad immaginare prima quello che potrà accadere. Cecchetto l’aveva capito: “Diventerai come me”. Io invece sognavo di essere Jovanotti», ha svelato.

Facchinetti, le donne della sua vita

Francesco Facchinetti ha compiuto 43 anni lo scorso 2 maggio. Figlio d'arte, ha cominciato la carriera come cantante e dj, adesso cura l'immagine di artisti e non solo. Sta insieme a Wilma Faissol, con cui ha avuto due figlie. Prima di lei, l'amore più grande era stata Alessia Marcuzzi, con cui aveva avuto una figlia, Mia. «Io e Alessia siamo molto simili, abbiamo una grande considerazione di noi stessi, un forte amor proprio, che ci ha portato a realizzarci nella vita - ha detto - Se decidi di fare un bambino con una persona, è chiaro che c’è amore, c’è passione, c’è tutto. E tra noi è stato così. Quando è finita, è rimasta una grande amicizia, l’affetto. Resto sempre legato alle persone con cui ho condiviso una parte di vita, ancor più se è la madre di mia figlia. E il nostro obbiettivo era ed è il bene di Mia. Creare una zona protetta ci è venuto naturale». Facchinetti ha parlato anche della relazione con Aida Yespica: «Ho avuto relazioni con donne molto belle, Aida è una di queste. Mi sono ritrovato su un’isola deserta con lei, cosa potevo chiedere di più?».

Il problema della calvizie

«Ho sempre avuto questo problema dei capelli che mi trapanava il cervello- racconta Facchinetti - Li perdevo e ho provato di tutto. Fialette, polverine colorate, un disastro, sporcavo il cuscino, imbarazzante. Poi ho trovato la soluzione con una patch cutanea e l’ho ammesso, pazienza se mi dicono che ho in testa un gatto morto, mi sento meglio».

Il rapporto con papà Roby

«Siamo teste dure, ci scontriamo spesso, discutiamo ogni santo giorno, su qualunque cosa. E da buoni bergamaschi ci diciamo tutto in faccia. Poi però ci passa e finisce lì», ha svelato, parlando del papà Roby Facchinetti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Maggio 2023, 09:36

