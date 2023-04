Alessia Marcuzzi e Tommaso, la dolce dedica per il figlio che compie 22 anni: «Sei il mio tutto». Il video emozionante

di Redazione Web

Tommaso Inzaghi, figlio maggiore di Alessia Marcuzzi, compie oggi, 29 aprile, 22 anni. Per l'occasione speciale, la conduttrice ha realizzato un tenerissimo video in cui ringrazia il figlio per tutti i momenti trascorsi insieme. «Sei il mio tutto», scrive la Marcuzzi a corredo del video.

Tommaso è il primogenito di Alessia Marcuzzi, nato dalla precedente relazione con Simone Inzaghi. Per celebrare il traguardo dei 22, mamma Alessia ha condiviso sui post di Instagram un video in cui ha raccolto alcuni dei momenti più belli trascorsi in famiglia, in cui compare anche la sorella Mia, la piccola di casa, nata dalla relazione con Francesco Facchinetti.

Nelle storie, invece, la conduttrice ha mostrato la torta con 22 candeline realizzata per celebrare il compleanno del figlio. Mamma Alessia ha poi voluto fare gli auguri a Tommaso pubblicamente condividendo un video mentre i due si divertono a cantare insieme “Come mai” degli 883 a squarciagola. Un momento molto dolce che ha fatto commuovere i follower della conduttrice.

