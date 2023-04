Alessia Marcuzzi, il sexy video in bikini infiamma Instagram: treccia, occhiali scuri e corpo da ventenne

di Redazione web

Alessia Marcuzzi si è concessa qualche giorno di relax in occasione delle vacanze di Pasqua. La conduttrice romana è volata al caldo con la figlia Mia e un'amica e, tra una foto e l'altra, si sta godendo un po' di meritato riposo dopo i numerosi successi in tv, uno su tutti "Boomerissima". Tra le storie Instagram ce n'è una che, però, ha attirato particolarmente l'attenzione dei suoi fan.

Alessia Marcuzzi sogna con Federer: la serata insieme a Roma, la conduttrice «fan scatenata»

Alessia Marcuzzi a Roma, la showgirl incontra i fan venerdì pomeriggio a Roma per il suo pop up store "Luce Beauty"

Alessia Marcuzzi preoccupa i fan: «Non sto bene, ho le orecchie fucsia». Cosa succede

La storia Instagram di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi ha postato un video che la ritrae con un bikini scuro super sexy e un copricostume sottilissimo. L'effetto vedo-non vedo ha mandato in visibilio i suoi numerosissimi fan che stravedono per lei. La conduttrice, poi, indossa un paio di occhiali scuri e ha i capelli raccolti in una treccia. Alessia non ha svelato dove si trovi con la figlia, ma di sicuro è in un posto esotico dato che nelle storie successive, si trova in spiaggia.

I progetti lavorativi di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi, oltre agli impegni televisivi, sta anche seguendo la propria linea di cosmetici e prodotti per la pelle, che si chiama LUCE. La conduttrice, molto spesso, spiega tutti i benefici di creme e sieri che sono stati creati con la massima cura e attenzione e per tutti i tipi di pelle.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Aprile 2023, 16:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA