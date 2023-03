Alessia Marcuzzi a Roma, la showgirl incontra i fan venerdì pomeriggio a Roma per il suo pop up store "Luce Beauty"

Non chiamatela solo conduttrice. Alessia Marcuzzi è una business woman a tutto tondo e venerdì 31 marzo, dalle 17:30 alle 18:30, arriva a Roma per inaugurare il suo pop up storie dedicato alla linea cosmetica "Luce Beaty" presso la Rinascente di Roma Tritone.

Luce Beauty: Alessia Marcuzzi incontra i fan venerdì pomeriggio a Roma per il suo pop up store

Bellezza Naturale

Paladina della bellezza naturale Alessia Marcuzzi ha fondato nel 2020 la sua linea di skin care Luce Beauty che segue la filosofia del legata alla riduzioni degli sprechi, dell'inquinamento, e alla ricerca della bellezza senza filtri.

Dopo il successo del Pigiama Party tenutosi alla Rinascente Milano Piazza Duomo lo scorso mese di ottobre, Luce Beauty inaugura il suo nuovo pop up store alla Rinascente di Roma Tritone con una consulenza skincare aperta al pubblico.

Domani, venerdì 31 marzo, dalle 17:30 alle 18:30 sarà presente anche Alessia Marcuzzi per accogliere, insieme alle sue cosmetologhe Renata e Patrizia, tutti coloro che avranno il piacere di ricevere una consulenza skincare personalizzata e vorranno testare i prodotti del brand. Questa di Roma è la seconda tappa del beauty tour di Luce Beauty, già presente nei Beauty Bar della Rinascente di Milano Piazza Duomo, Roma Piazza Fiume, Roma Via Del Tritone, Torino Via Lagrange e Firenze Piazza della Repubblica, che continuerà poi il suo viaggio in alcune tra le principali Rinascente di Italia.

Sarà possibile, inoltre, trovare i prodotti di Luce Beauty di Alessia Marcuzzi presso il pop up store della Rinascente Via Del Tritone dal 23 marzo al 4 aprile, e al pop up store della Rinascente Roma Piazza Fiume dal 5 aprile all’1 maggio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Marzo 2023, 12:57

