Alessia Marcuzzi nostalgica su Instagram: «Quanto sei vecchio? Tanto così...». Il video incredibile con Fiorello

Alessia Marcuzzi è molto attiva sui propri profili social: la conduttrice, infatti, pubblica tutti i giorni foto e storie per tenere aggiornati i suoi milioni di follower su ciò che fa durante il giorno o sui suoi nuovi progetti lavorativi. Alessia, però, posta spesso anche video di programmi del passato che l'hanno vista protagonista sul palco insieme ad altri colleghi, come ad esempio, Fiorello. Così, in una delle sue ultime storie Instagram, la conduttrice regala ai suoi fan un video del Festivalbar.

La storia Instagram di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi ha pubblicato una storia in cui si trova sul palco del Festivalbar, nell'edizione del 1999. I due conduttori presentano a una folla urlante i Backstreet Boys (boyband che negli anni '90 e 2000 riscosse moltissimo successo in tutto il mondo). Alessia quindi scrive: «Quanto sei vecchio? Tanto così» e pubblica il video con Fiorello con il quale lavora ancora oggi. Infatti, i due conduttori hanno fatto divertire il pubblico di Rai 2 con il dopo Festival di Sanremo, trasmissione che andava in onda al termine delle serate della kermesse canora. Alessia ha condotto il Festivalbar dal 1996 al 2002.

I progetti lavorativi di Alessia

Alessia Marcuzzi sta seguendo vari progetti lavorativi, alcuni hanno a che fare con la televisione, altri invece, con il mondo del beauty e del make up. Infatti, la conduttrice (che è anche imprenditrice), segue molto attivamente la sua linea di prodotti per il viso chiamata LUCE, che è molto apprezzata anche dai suoi fan su Instagram.

