Alessia Marcuzzi sogna con Federer: la serata insieme a Roma, la conduttrice «fan scatenata»

Alessia Marcuzzi fan scatenata per il suo idolo sportivo Roger Federer. La conduttrice, che ha trascorso la domenica con dei suoi amici fuori a pranzo, si è concessa anche una foto con il suo idolo del tennis che probabilmente ha incontrato nello ristorante in cui stava pranzando.

La giornata con gli amici

La Marcuzzi, dopo la fine del matrimonio con Paolo, si sta concentrando principalmente sulla famiglia, sul suo lavoro, ma anche sui suoi amici. Alessia ha sempre ribadito il grande valore che ha per lei l'amicizia, sottolineando di avere amiche dell'infanzia ancora accanto a lei, ma anche amici conosciuti negli anni a cui tiene moltissimo. Per questo ama trascorrere le giornate con loro e ieri si è concessa un pranzo fuori insieme anche al suo cagnolino.

Fan scatenata

Sulla pagina Instagram di uno dei commensali, si vede però spuntare uno scatto della Marcuzzi con Federer. In passato Alessia ha fatto capire di essere una fan del campione del tennis e, probabilmente incontrandolo nel locale, non si è fatta fuggire l'occasione per una foto insieme, proprio come una "qualsiasi" fan, dimostrando a pieno la sua spontaneità e semplicità.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Aprile 2023, 11:04

