Alessia Marcuzzi a Sanremo 2023: «Sarò la donna del festival di Fiorello». Ecco cosa farà

“Ti voglio dare uno scoop stasera”, così Alessia Marcuzzi nel salotto televisivo di Fabio Fazio, domenica 5 febbraio. Ospite a Che Tempo Che Fa, la conduttrice di Boomerissima, ha infatti svelato un nuovo impegno che le farà fare le ore piccole nella settimana sanremese. “Mi ha chiamato Rosario (Fiorello, ndr) stamattina, mentre ero sul treno e mi ha detto: ‘Ti voglio dare una notizia. Sarai la donna del mio festival, di Viva Rai2… Viva Sanremo’”.

Alessia Marcuzzi al mare d'inverno, poi la dedica: «Quanto ti amo, con te pace e tranquillità»

Simona Ventura riprende Antonella Elia in diretta: «Ti abbiamo pagato profumatamente e tu non puoi sfottere lo sponsor»

Alessia Marcuzzi con Fiorello a Viva Rai2

Alessia Marcuzzi, dunque, commenterà con lo showman le serate della kermesse direttamente dallo studio di via Asiago a Roma. L’ormai tradizionale appuntamento della mattina con Fiorello, dal 7 al 10 febbraio si trasferisce in orario notturno, in diretta immediatamente dopo Sanremo per i primi commenti a caldo. Un po’ come il fu Dopofestival, con tanto di replica nella fascia oraria mattutina di Viva Rai2.

Credit video www.raiplay.it

LEGGI ANCHE: -- Alessia Marcuzzi su Rai2 con ‘Boomerissima’: «In Rai mi sento in famiglia»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Febbraio 2023, 13:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA