Alessia Marcuzzi preoccupa i fan: «Non sto bene, ho le orecchie fucsia». Cosa succede

Alessia Marcuzzi è molto attiva sul proprio profilo Instagram: posta in continuazione foto o storie per tenere aggiornati i propri follower su ciò che fa e sui suoi progetti di lavoro. La conduttrice ama essere "vera" sui suoi canali e proprio per questo si mostra anche quando non è al massimo della forma, proprio come è successo nell'ultimo video che ha pubblicato in compagnia del suo cagnolino Brownie.

La storia Instagram di Alessia Marcuzzi

Nella sua ultima storia Instagram Alessia Marcuzzi è a letto in compagnia del barboncino Brownie e dice: «Andiamo a fare la pappa? Prima, però, mi fai due coccoline perché la mamma non sta molto bene», e poi la conduttrice scrive: «Ma le mie orecchie fucsia?» aggiungendo l'emoticon con le lacrime dal ridere.



I progetti lavorativi di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi è reduce dal successo del suo show "Boomerissima" che oltre ad avere ottenuto grande ascolto in televisione, ha avuto molto seguito anche sui social. Inoltre, Alessia sta promuovendo alcuni prodotti nuovi della sua linea di beauty "LUCE".

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Marzo 2023, 11:30

