Elena Santarelli alle prof: «I miei figli? Non sono obbligata a fare lo show. Pensate ai vostri»

Si passa abbastanza tempo con i propri figli? È uno dei dilemmi su cui di solito i genitori moderni si arrovellano, in particolare le mamme che lavorano in televisione. E Elena Santarelli lo sa bene. La showgirl, ha condiviso con i suoi follower, una fotografia nelle sue Instagram stories con una didascalia molto diretta. Sembrerebbe che l'attrice abbia voluto indirizzare il messaggio alle insegnanti dei suoi figli perché si è sentita accusata di non trascorrere abbastanza tempo con loro. «A tutte le professoresse che mi dicono che non sto con i miei figli...». Andiamo a vedere di cosa si tratta.

La frecciatina è stata piuttosto diretta. Infatti, Elena Santarelli ha saputo rispondere a modo nelle sue Instagram stories. «I miei figli anche ieri erano con me». Poi, ha aggiunto: «Ecco Greta in una piccola bottega vicino Campo Dei Fiori. Non sono obbligata a fare lo show con i miei figli, pensate ai vostri».

L'attrice ha cercato di dimostrare che per lei è un fattore davvero importante cercare di trascorrere del tempo con i figli. Tutto questo però, secondo l'attrice, non deve per forza esser condiviso sui social.

Elena Santarelli è riuscita a rispondere alle critiche delle professoresse senza alcuna esitazione.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Aprile 2023, 12:49

