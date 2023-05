Alessia Marcuzzi, acrobazie nel salotto di casa e il post (in accappatoio) per il primo maggio

di Redazione web

Alessia Marcuzzi è molto attiva sui propri profili social in cui, ogni giorno, pubblica video, foto o storie divertenti per intrattenere i suoi milioni di follower. Anche oggi, 1 maggio e quindi giornata di festa, la conduttrice non si è lasciata scappare l'occasione di postare sul proprio profilo Instagram due video: uno in cui fa delle "acrobazie" nel salotto di casa e l'altro dove si rilassa con una maschera in viso.

Il post Instagram di Alessia Marcuzzi

Jeans chiari, camicetta fucsia, piedi nudi e... posizione verticale. È proprio messa così Alessia Marcuzzi che, nell'ultima storia Instagram che ha pubblicato, mostra ai suoi fan come realizzare una verticale perfetta. Poi, una volta stese le gambe, si torna giù in modo più o meno elegante.



I commenti dei fan

I fan di Alessia Marcuzzi apprezzano molto il suo umorismo e il fatto che non si prenda mai troppo sul serio e, infatti, sotto l'ultimo post spuntano commenti del tipo: «Sei fortissima... ti adoro!», «Riesci sempre ad essere simpatica e mai volgare, trasmetti leggerezza e buon umore» oppure ancora «Troppo bella, simpaticissima come sempre».

