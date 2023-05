GialappaShow, la prima di Paola Di Benedetto è un successo: «L'unica vincitrice del GFVip a fare carriera, è la nuova Marcuzzi»

Paola Di Benedetto con la Gialappa è già una coppia vincente. Almeno secondo il pubblico dei social, che ha seguito con attenzione il ritorno dell'ex trio comico (sono rimasti in due, Marco Santin e Giorgio Gherarducci) con il nuovo format in onda su Tv8. La conduttrice vicentina, che ha affiancato il Mago Forest, storico presentatore del programma, ha ricevuto una valanga di commenti positivi sui social. E qualcuno ha già azzardato il paragone eccellente: «È la nuova Alessia Marcuzzi», che alla Gialappa deve parte della sua grande carriera televisiva.

Di Benedetto promossa: è stata perfetta

Come detto, sono tantissimi i commenti social positivi per Paola Di Benedetto.

La nonna ride in lacrime

Paola Di Benedetto ha condiviso diverse storie sulla prima serata con la Gialappa's. Tra queste, è spuntata anche la foto di sua nonna, in lacrime per le risate. Poi, il commento di un fan, che le ha fatto i complimenti: «Da vecchio spettatore, non hai minimamente fatto rimpiangere le conduttrici che ti hanno preceduto», le ha scritto. Insomma, solo applausi.

