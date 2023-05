Paola Di Benedetto e Federico Rossi, ritorno di fiamma? «Insieme a un concerto»

di Redazione Web

E' di nuovo amore fra Paola Di Benedetto e Federico Rossi? Dopo la fine della relazione tra l'influencer e l’ex componente del duo Benji e Fede, durata tre anni (dal 2018 al 2021), sembra che tra i due ci sia un ritorno di fiamma. I motivi della rottura non sono mai stati resi noti, ma entrambi hanno dichiarato che non c’era stato nessun tradimento o mancanza di rispetto e che si erano lasciati in buoni termini. E ora, a distanza di quasi due anni, l’ex coppia sarebbe stata beccata insieme ad un concerto.

Damiano dei Maneskin nudo su Instagram (con uno spinello): e Lazza commenta così

Cricca, il cantante di Amici a Faenza a spalare il fango: «Venite a dare una mano»

Come back

Il gossip è stato riportato da Deianira Marzano, alla quale è arrivata una segnalazione di utente che li ha visti sabato 20 maggio insieme al concerto degli Zero Assoluto, al Fabrique di Milano. Non è ancora chiaro se l’ex vippona e il cantante abbiano deciso di vedersi come amici o se, effettivamente, stiano provando a riallacciare la loro relazione. Ma di certo non è la prima volta che i due si sono rivisti dopo la separazione. Inoltre, i due non hanno mai smesso di seguirsi o scambiarsi like sui rispettivi profili social. Al momento, Paola è single dopo la fine della breve storia avuta con il cantante Rkomi la scorsa estate e il presunto flirt con Matteo Berrettini.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Maggio 2023, 21:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA