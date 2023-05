Cricca, il cantante di Amici a Faenza a spalare il fango: «Venite a dare una mano»

di Redazione web

Cricca spala il fango a Faenza. Il giovane cantante di Amici, originario della Romagna, si è mostrato, infatti, intento a dare il suo contributo per le strade della città colpita dal maltempo negli scorsi giorni. Il video, in cui il giovane si riprende sporco di fango e con pala in mano, poco sorridente e provato dal caldo e dalla fatica, è un invito a chiunque avesse la possibilità di contribuire, come possibile, nell'emergenza che ha coinvolto la regione dell'Emilia Romagna.

Cricca a Faenza

Il ragazzo scrive "non si molla mai" mentre riprende le condizioni disastrose in cui si trova la zona in prossimità dell'argine del fiume straripato.

«Chiunque riuscisse a dare una mano è ben accetto», scrive Cricca su Instagram.

L'invito è rivolto a chiunque abbia la possibilità di contribuire in qualche modo a limitare i danni causati dal maltempo in Emilia Romagna.

