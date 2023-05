Damiano dei Maneskin nudo su Instagram (con uno spinello): e Lazza commenta così

di Redazione Web

Libertà a fine tour. Ha scelto un gesto "particolare" Damiano dei Maneskin che comunica ai follower il termine del suo tour. Con un post su Instagram, il frontman del gruppo rock si mostra completamente nudo e coperto nelle parti intimi da un cuoricino nero, seduto su di un letto mentre fuma una canna. E nella descrizione scrive: «Il tour è finito, significa che sarò nudo a fumare canne tutto il giorno». Un'immagine forte per il popolo del web che non ha esitato a commentare e lasciare like sotto il post. «Stai sempre cazz all'arj oh» commenta subito il cantante Lazza, reduce dal festival di Sanremo e amico di Damiano.

Pioggia di commenti

Impossibile non notare il commento di Rosa Chemical, il cantante che ha fatto tanto chiacchierare di sè all'ultimo festival di Sanremo: «Sì», scrive confermando di essere concorde a quanto dice Damiano. «Su Onlyfans pagherei per questo» scrive ancora un utente, «questa è arte», «Momento in cui vorresti essere un cuore ..

