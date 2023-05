Eurovision, Mara Maionchi attacca Bianca Paloma: «Urla come una pazza». Spagnoli infuriati: pensi a Marco Mengoni

di Redazione Web

Non bastano le frizioni tra i governi di Spagna e Italia. A buttare benzina sul fuoco all'astio tra "cugini", ci ha pensato Mara Maionchi, commentatrice dell'Eurovision 2023 insieme a Gabriele Corsi. È bastato un solo commento (ironico) della iconica produttrice italiana per scatenare l'inferno. «La canzone di Bianca Paloma è una ninna nanna, ma la bambina non dorme più perché lei urla come una pazza», ha detto Mara, parlando della concorrente spagnola. Un commento che è arrivato fino in terra iberica, provocando qualche risentimento di troppo.

lsola, Helena Prestes e la foto scelta da Alfonso Signorini: provocazione o svista?

Luca Salatino rompe il silenzio dopo la rottura con Soraia Ceruti: «Non mi amava più da mesi». Poi la frecciatina

Le polemiche

Anche l'anno scorso, quando Cristiano Malgioglio ha definito Chanel 'Jennifer Lopez in saldo', il commento non era stato accettato di buon grado. Ed anche quest'anno la sfida a distanza si è accesa. La battuta di Mara arriva a due giorni dalla finale di Eurovision 2023, e questo, a detta della tv spagnola, potrebbe dissuadere gli italiani dal sostenere la cantante spagnola. Impazzano i tweet, ma soprattutto uno: «Buonasera amici, non avete voluto Cristiano Malgioglio come telecronista in Italia ma la nostra nuova zia Mara Maionchi ci ha appena regalato la versione 2023 del Jennifer López in saldo».

Buenas noches amigos, no queríais Cristiano Malgioglio como comentarista en Italia pero nuestra nueva tía Mara Maionchi nos ha recién dado la versión 2023 de la Jennifer López de saldo 🇮🇹#EurovisiónRTVE #BlancaPalomapic.twitter.com/da1m4ydXg6 — Nicolò, ‘un tipo’ (@nicoloc__) May 11, 2023

Il precedente

Lo scorso anno il telecronista italiano dell'Eurovision Cristiano Malgioglio, si è dovuto scusare per aver 'scherzato' sulle doti di Chanel, arrivata al terzo posto dopo Ucraina e Regno Unito. La ispano-cubana una volta tornata a Madrid con il 'bronzo', ha accettato le sue scuse (sia in Rai che in un video inviato alla delegazione spagnola e mostrato durante la conferenza stampa ), ma non ha gettato benzina sul fuoco. L'Italia, nel 2022, era in sesta posizione dopo aver vinto nel 2021 con i Maneskin.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Maggio 2023, 15:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA