«Paola Di Benedetto e Berrettini stanno insieme»: l'indiscrezione clamorosa

Nuovo flirt per Paola Di Benedetto? La speaker di Rtl 102.5, archiviata la storia con Rkomi, si getta nello sport: il prescelto è Matteo Berrettini, il bel campione di tennis, ormai noto per la vittoria a Wimbledon e la conseguente partecipazione a Sanremo 2022 come ospite. Dalle indiscrezioni riportate dal portale The Pipol, i due sono ufficialmente fidanzati e proprio in queste ore sono insieme in albergo dove hanno passato la notte.

Leggi anche > LDA, come sta il figlio di Gigi D'Alessio dopo il ricovero in ospedale: «Mi riprenderò del tutto»

«Berrettini e Paola Di Benedetto stanno insieme»

Dopo la fine della relazione con il cantante Rkomi, Paola di Benedetto, ritrova l’amore tra le braccia del tennista: una coppia che in molti approvano, soprattutto esteticamente. Entrambi mori, di bell'aspetto: sarà la volta giusta? Sembra che i primi contatti tra Berrettini e Paola siano nati tramite i social per poi incontrarsi nella vita reale. La scintilla, quindi, sarebbe nata successivamente allo scambio di chat e battute sui social. I fan attendono trepidanti la conferma ufficiale da parte di entrambi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Ottobre 2022, 12:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA