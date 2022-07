Paola Di Benedetto e Rkomi, è già finita? «Lei forse ha un altro»

Fedez li aveva presentati su Instagram come "La coppia dell'anno", a distanza di due settimane sembrerebbe che la relazione tra Paola Di Benedetto e Rkomi sia già naufragata e che la modella si trovi in compagnia di un nuova fiamma.

Voci di corridoio svelate da Deianira Marzano, regina web del gossip, tramite alcune storie Instagram. All'influencer è stato chiesto cosa ne pensasse della coppia Rkomi-Di Benedetto e la Marzano ha colto l'occasione sganciando la bomba: «Si vocifera che lei già frequenti un altro. Storia durata poco, manco il tempo di iniziare». Giorni prima, sempre attraverso il social network, l'influencer campana aveva inoltre messo in dubbio la veridicità della relazione, accusando la coppia di cercare solo pubblicità.

I due sono usciti allo scoperto durante una cena in compagnia di Chiara Ferragni e Fedez - pubblicando un post su Instagram che ritraeva i The Ferragnez e la nuova coppia dell'estate - prima di allora solo alcuni scatti rubati dai paparazzi. Adesso pare che la modella Di Benedetto sia stata avvistata in compagnia di un altro uomo, la cui identità per adesso rimane un mistero.

Nè Paola Di Benedetto nè Rkomi hanno smentito o confermato la notizia, anche se sin da subito si sono mostrati riservati riguardo il loro flirt. Alcuni utenti social, fan della giovane coppia, sono in attesa di sapere se si tratta solo di rumors oppure se la rottura tra la modella e il rapper è vera.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Luglio 2022, 20:30

