Elisabetta Gregoraci, il pranzo in spiaggia: «Sono meteoropatica, oggi splende il sole e io sono felice»

Elisabetta Gregoraci è molto attiva sul proprio profilo Instagram: ogni giorno condivide numerose storie per raccontare ai suoi affezionati follower come trascorre le sue giornate oppure per mostrare loro i luoghi da sogno in cui va in vacanza. La conduttrice calabrese è da poco tornata dal soggiorno in Marocco: è stata a Marrakesh qualche giorno insieme al fidanzato Giulio Fratini con il quale si è molto divertita. Nelle sue ultime storie, Elisabetta sta camminando verso la scuola di Nathan Falco e ha spiegato di essere meteoropatica.

Elisabetta Gregoraci: «Ho avuto una settimana un po' così. Diciamo un po' tosta». Poi l'invito al matrimonio...

La storia Instagram di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha pubblicato una storia Instagram in cui sorridente spiega ai suoi fan: «Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Oggi è mercoledì, quindi Nathan esce prima da scuola e lo sto recuperando, qui a Montecarlo c'è una bellissima giornata e, quindi, andremo a mangiare sulla spiaggia. Vi mando un bacio e buona giornata a tutti».

La conduttrice, poi, scrive: «Oggi splende il sole e io che sono meteoropatica sono felice», aggiungendo l'emoticon di un cuore rosso.

Elisabetta Gregoraci e i social

Elisabetta Gregoraci è molto amata sui social. Il suo profilo Instagram è seguito da due milioni di follower che hanno imparato a conoscerla meglio e ad apprezzarla ancora di più dopo la sua avventura all'interno della casa del Grande Fratello. In quel frangente, la conduttrice si è fatta conoscere davvero al grande pubblico.

