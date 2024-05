Aurora Ramazzotti, indovinello a Cesare su nonno Eros Ramazzotti: «Chi canta questa canzone?»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti pubblica moltissime storie insieme al suo piccolo Cesare che, però, non ha mai mostrato troppo, almeno non il visino. L'influencer, come da lei dichiarato in varie interviste desidera esporre il meno possibile il bambino che, se un giorno vorrà, potrà decidere se aprirsi o meno un profilo personale.

Nonostante il nipotino di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non compaia mai in video, si fa sentire con la sua tenera vocina e così è capitato anche poco fa.

L'indovinello di Aurora Ramazzotti a Cesare

Aurora Ramazzotti ha pubblicato una dolce storia Instagram in cui è in compagnia del suo Cesare. L'influencer si riprende in modalità selfie e, in sottofondo, si sente Eros Ramazzotti che canta. Quindi, la giovane mamma decide di fare un "indovinello" al figlio e gli chiede: «Cesare, chi è che canta questa canzone?» e il piccolino, un po' incerto, risponde: «Nonno».

Aurora sorride e guarda la telecamera del suo smartphone fiera del suo bambino che sta cominciando a dire le prime paroline e, poi, tagga anche Eros aggiungendo, accanto al suo nome, l'emoticon commossa.

Il cantante, che in più occasioni ha ribadito quanto sia felice di essere diventato nonno, non ha ancora risposto, almeno non pubblicamente.

Aurora Ramazzotti mamma

Aurora Ramazzotti è seguitissima dalle mamme social che amano vedere le sue storie Instagram o i post in cui è in compagnia di Cesare.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Maggio 2024, 15:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA