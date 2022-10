LDA, come sta il figlio di Gigi D'Alessio dopo il ricovero in ospedale: «Mi riprenderò del tutto»

di Angela Casano

LDA si trova in ospedale. Luca D'Alessio, nome all'anagrafe, ha raccontato sui social di trovarsi attualmente ricoverato all'ospedale di Roma. Il giovane aveva pubblicato una foto sul suo profilo Instagram, mostrandosi sul letto dell'ospedale facendo così preoccupare tutti i fan. Poche ore fa, è tornato sulla piattaforma per rassicurare i follower sulle sue condizioni di salute.

LDA ricoverato, paura per il figlio di Gigi D'Alessio: «Lo affronterò col sorriso». Cosa succede

Cosa ha scritto

«Ciao amori. Volevo ringraziarvi per l'affetto che mi avete dimostrato in questi giorni, ve ne sarò grato a vita», ha scritto il figlio di Gigi D'Alessio. Poi ha rassicurato i fan, preoccupati dalla notizia data qualche giorno fa: «Posso dirvi che sto decisamente meglio e tra poco mi riprenderò del tutto».

E ancora: «Vi voglio veramente bene, grazie ancora. Il vostro Luchino», ha chiosato il diciannovenne.

Il cantante, diventato famoso dopo la partecipazione alla scorsa edizione di Amici, non ha rivelato i motivi per cui si trova ora in ospedale, ma è apparso tranquillo e sereno: «Le cose vanno affrontate tutte con il sorriso perché se vi guardate un secondo indietro noterete quante persone stanno peggio di voi. State tranquilli perché la mia situazione è una schiocchezza e tornerò più forte di prima», aveva scritto D'Alessio junior, costretto a saltare il concerto previsto in questi giorni a San Severo, in Puglia.

