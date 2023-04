Paola Di Benedetto lascia la radio: «Ho bisogno di una pausa per la mia vita». L'annuncio sorprende i fan

di Redazione Web

Paola Di Benedetto dice addio alla radio e pensa già ad altri progetti futuri. Con un annuncio condiviso sulle Instagram stories, la speaker di RTL 102.5 e volto di “The Flight” ha confessato di avere altri progetti all'orizzonte e altre opportunità per la sua carriera. Di cosa si tratta?

«Ringrazio dal profondo del mio cuore Rtl 102.5 per questo viaggio insieme», comincia con queste parole l'annuncio di Paola Benedetto rivolto ai follower in cui la conduttrice radiofonica comunica di aver lasciato il suo lavoro come speaker nella sede di Cologno Monzese.

Continua: «Sono stati anni intensi e la radio è la mia migliore amica. Ho bisogno però di prendere una pausa per dedicarmi alla mia vita e ad altri progetti», spiega Paola Di Benedetto, non rivelando tuttavia nessun dettaglio a riguardo. E poi ringrazia chi, in tutti questi anni di conduzione, l'ha sempre supportata: «Il grazie più grande va a tutti gli ascoltatori che ogni giorno sono stati con me», conclude la speaker.

La notizia ha lasciato l'amaro in bocca ai fan, tuttavia rimane la curiosità di scoprire quale sia il prossimo progetto a cui Paola Di Benedetto prenderà parte.

