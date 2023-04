Verissimo, le anticipazioni: Ilary Blasi torna in tv, parlerà di Totti? Sonia Bruganelli non ci sarà

Week end ricco di ospiti in casa Verissimo. Sabato 15 e domenica 16 aprile Silvia Toffanin accoglierà nel suo studio tra gli altri: Ilary Blasi, che il prossimo lunedì partirà con la nuova edizione dell’isola dei famosi e il ballerino Alessio, ultimo eliminato dal serale di “Amici". Non ci sarà, invece, a dispetto dei rumors dei scorsi giorni Sonia Bruganelli.

«Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati»: la replica della coppia è epica

A Verissimo arriva Ilary Blasi. Sonia Buganelli non c'è, intervista saltata? Ecco chi ci sarà

Gialappa’s Band, sbarco su TV8: i commenti sui principali programmi tv come X Factor e Pechino Express

Dov'è Sonia Bruganelli?

Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia di una rottura tra Sonia Bruganelli e il marito Paolo Bonolis e che sarebbe stata ufficializzata da Silvia Toffanin a Verissimo. Non solo la coppia ha smentito la crisi con un video estremamente ironico, ma stando agli ospiti comunicati da Mediaset, in studio non ci sarà nemmeno Sonia Bruganelli. Intervista salta o rimandata?

In attesa di dipanare questa matassa possiamo invece confermare che Ilary Blasi ci srà nella puntata che andrà in onda domenica. La Blasi sceglie ancora una volta lo studio "protetto" di Verissimo per parlare della sua nuova Isola e chissà anche del suo nuovo amore Bastian Müller.



Verissimo, ospiti di sabato:

Silvia Toffanin accoglie in studio una grande attrice, Paola Pitagora, impegnata nella seconda stagione della fiction di Canale 5 “Luce dei tuoi occhi”. A Verissimo il ballerino Alessio, ultimo eliminato dal serale di “Amici”, Pamela Camassa pronta a sbarcare su “L’isola dei Famosi” e il racconto di Raffaella Fico.

E ancora, ritratto per la modella Jessica Aidi Verratti, moglie del centrocampista del Paris Saint-Germain Marco Verratti e tutte le emozioni di una coppia molto amata di “Uomini e donne”, quella formata da Alessia e Aldo, in attesa del loro terzo figlio.

Verissimo, ospiti di domenica:

Domenica 16 aprile Papa Benedetto XVI avrebbe compiuto 96 anni. Per ricordare la figura del Papa emerito (scomparso lo scorso 31 dicembre) sarà per la prima volta a Verissimo, per un’intensa intervista, don Georg Gänswein. L’arcivescovo, che per vent’anni è stato accanto a Joseph Ratzinger come segretario particolare, è autore del libro “Nient’altro che la verità – La mia vita al fianco di Benedetto XVI”.

E ancora, torna in tv Ilary Blasi, in partenza lunedì 17 aprile con la nuova edizione de “L’isola dei famosi”, il talento e il carisma di Patty Pravo e i super professori di “Amici” di Maria De Filippi Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Aprile 2023, 19:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA