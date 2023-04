E' sfida tra ballerini nel ballottaggio finale del quarto serale di Amici 22 andato in onda sabato 8 aprile. Alessio e Mattia danzano con tutto il fiato e la forza che hanno in corpo, ma il verdetto finale, come da tradizione, viene svelato solo dopo che tutti i ragazzi sono tornati in casetta.

Amici 22, Arisa contro le scelte di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. La risposta del ballerino gela tutti

Amici 22: Mattia vince il ballottaggio finale, Alessio eliminato: «Grazie per avermi fatto sentire uno di voi» (Credits uff. st. Red Communication)

Amici: Samu eliminato, tutti in lacrime. Le dolci parole di Maria De Filippi per lui e Wax

Amici 22, l'eliminato

Alessio e Mattia sono molto amici e prima di ascoltare il verdetto finale, andato in onda su canale 5 sabato 8 aprile in occasione del quarto serale, dalla voce di Maria De Filippi, si fanno una promessa: «Quando saremo fuori faremo il nostro latte e biscotti», un rituale ormai consolidato tra i due, anche se alla fine cedono.

Maria De Filippi chiede ai due ballerini di raccontare cosa provano in questo momento prima di conoscere il chi sarà l'eliminato di questa puntata.

Inizia Mattia: «E' stata una settimana di paure e di ansie, ma siamo arrivati ad un punto in cui siamo tutti bravi. Ci tenevo tanto a partecipare al serale, volevo ballare con i professionisti, con le luci, il fumo, non lo so Maria è come una seconda famiglia, qui ho fatto 18 anni. Non ho mai avuto, come gli altri, i gruppetti, per me era solo casa, scuola e scuola di ballo, in questo anno e mezzo questa è diventata casa».

«Sono già contento di essere arrivato fino a qui - ha commentato poi Alessio - sono cresciuto tanto e ho imparato tanto di me, essere qui con Mattia è bello perchè condividiamo anche questo, ma è brutto perchè domani ci alzeremo in due posti diversi».

L'eliminato del quarto serale di Amici 22 è Alessio: «Grazie a tutti, perchè da quando sono entrato qui non mi avete mai fatto sentire a disagio e mi avete sempre fatto sentire uno di voi». Tutta la classe in lacrime.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Aprile 2023, 11:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA