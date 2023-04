Amici 22, Arisa contro le scelte di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. La risposta del ballerino gela tutti

di Ida Di Grazia

Inizio di fuoco per la quarta puntata del serale di Amici 22 in onda sabato 8 aprile. Durante la prima manche, Arisa ha contestato la scelta di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo di schierare contro Federica il duetto Cricca - Angelina. La cantante lucana è furiosa. Ma andiamo con ordine.

Arisa furiosa

Ad iniziare la prima manche della quarta puntata del serale di Amici 22, dopo la consueta estrazione, sono Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. I CuccaLo scelgono di sfidare la squadra di Arisa e Raimondo Todaro. Sono tre sfide a manche, le prime due manche finiscono in parità, la terza è quella decisiva e di conseguenza si sceglie di mandare in campo i pezzi forti.

La Cuccarini schiera Cricca in duetto con Angelina, una scelta che manda su tutte le furie Arisa: «Secondo me tu non hai fiducia in Cricca, lo fai sempre cantare con Angelina». «Loro due hanno due vocalità che si sposano insieme - risponde serafica la Cuccarini - se tu non pensi lo stesso dei tuoi non è colpa nostra. Siamo al sabato sera e ci piace fare spettacolo e loro sono uno spettacolo insieme».

A dare man forte alla collega anche Todaro che avrebbe preferito veder esibire due ballerini, ma le regole sono chiare, ogni team può schierare quanti e quali duetti vuole. Emanuel Lo chiude il discorso e gela tutti: «Queste sono solo chiacchiere, il pallino ce l'abbiamo noi e facciamo come ci pare». Federica canta Sono solo parole. Cricca e Angelina, invece, cantano My heart will go on. Vincono la sfida questi ultimi.

