Amici 22, quarta puntata serale: ecco chi è stato eliminato e gli spoiler. Ospiti Alessandro Siani e Annalisa 

Sono rimasti in dieci gli allievi ancora in gara nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Questa sera, come per la scorsa puntata ci sarà un solo eliminato. In giuria, come sempre, il trio artistico formato da: Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio.

Anticipazioni

Tre allievi a testa per i team Lorella Cuccarini - Emanuel Lo e Rudy Zerbi - Alessandra Celentano, mentre la squadra di Arisa e Raimondo Totaro possono contare ancora su ben quattro talenti. Questa sera durante il quarto serale di AMici 22 scopriremo chi sarà il nuovo eliminato.

A sfidarsi sul palco: Maddalena (ballerina), Angelina e Cricca (cantanti) nella squadra Cuccarini/Emanuel Lo

Ramon, Isobel (ballerini) e Aaron (cantante) nella squadra Zerbi/Celentano

E Alessio e Mattia (ballerini), Federica e Wax (cantanti) nella squadra Arisa/Todaro.

Gli ospiti

Due superospiti questa sera in studio: l’attore comico, conduttore tv,sceneggiatore e produttore cinematografico Alessandro Siani e la cantante Annalisa inconfondibile voce da 21 dischi di platino e 12 oro che presenta il suo nuovo singolo Mon Amour (uscito venerdì 31 marzo).

A partire da qui se non volete avere spoiler su cosa accadrà nella puntata di questa sera vi consigliamo di non andare oltre nella lettura.

Attenzione Spoiler

Come di consueto grazie alla community di Amici News siamo in grado di anticiparvi cosa succederà nella quarta puntata del serale di Amici 22 in onda sabato 8 aprile.

Prima Manche

A partire è la quadra Cuccarini-Emanuel Lo, che sfida quella di Arisa-Todaro, vincendo. Al ballottaggio finiscono Wax e i ballerini Alessio e Mattia. Anche in questa puntata non c'è un eliminato diretto,a finisce Alessio.

Seconda Manche

I CuccaLo sfidano il team Zerbi-Celentano, questa volta però perdono. Al ballottaggio finiscono ballerina Maddalena e la cantante Angelina. Angelina a rischio eliminazione.

Terza Manche

Nuova vittoria per il team Zerbi-Celentano contro Arisa e Todaro, vincendo di nuovo. Al ballottaggio finiscono Mattia e Wax. Mattia è a rischio eliminazione

L'eliminato

La prima a salvarsi nel ballottaggio finale è ovviamente Angelina. L'ultimo scontro è tra Alessio e Mattia. Come sempre il verdetto finale lo scopriremo insieme questa sera in diretta

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Aprile 2023, 18:07

