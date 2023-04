Amici: Samu eliminato, tutti in lacrime. Le dolci parole di Maria De Filippi per lui e Wax

Wax e Samuele Sgreto, rispettivamente cantante e ballerino di Amici 22, si sono sfidati al ballottaggio finale e ad essere eliminato è Samu con quest'ultimo in lacrime: «Ho dato tutto, non ho rimpianti, è l'esperienza più bella della mia vita». I due allievi scoprono il verdetto in casetta con Maria De Filippi che ha parole dolcissime per entrambi e in particolare per Wax .

Amici 22, terza puntata serale: Samu eliminato. Le dolci parole di Maria De Filippi per lui e Wax (credits Red Communication)

Le parole di Maria De Filippi

Una volta arrivati in casetta Wax e Samu parlano uno alla volta con la De Filippi, che è collegata con loro.

Si parte con Wax: «Qui ho imparato a non tradire le emozioni, ho rispettato quello che sentivo e sarà sempre così sono molto contento ed è merito vostro. Non vedo una cosa negativa uscire, qui dentro ho dato tutto quello che ho , quello che avrò lo darò fuori, il mondo non si ferma, anzi. Non penso di essere cambiato, credo si sia aggiunto qualcosa in me, quello che non andava bene in me adesso la gestisco. Di qui mi mancheranno alcune persone, prima di entrare qui non davo tanta speranza alle persone, o meglio non credevo di poter avere rapporti belli con le persone. Sinceramente mi mancherà tutto, le gare ... avere le consapevolezze che qualcuno mi ascolti. Probabilmente anche tu che parli con me».

«Questa è la parte più bella di te - risponde la De Filippi - Sinceramente lo sapevo, aspettavo solo lo dicessi. Ti ho ascoltato e anche tu mi hai messa nelle condizioni di ascoltare. Anche a me mancherà tanto. Sono felice tu mi abbia detto la verità».

E' il turno di Samu: «Ho pianto perchè mi sono emozionato, ma sono felicissimo anche se vado a casa. Non so se esco ma è già una vittoria arrivare qui e aver vissuto questa esperienza. Milioni di ragazzi che fanno i casting da tanti anni vorrebbero essere al nostro posto. Non ho rimpianti, ho fatto tutte le cavolate che potevo fare, aperto il cuore alle persone a cui volevo aprirlo, sono super grato a voi , agli insegnanti ai professionisti, ai ragazzi, ho dei legami bellissimi ... e poi la vita continua».

Maria gli chiede se nella vita vuole fare il ballerino o l'attore e Samu preferisce non scegliere : «Vorrei vivere di arte, se fossi obbligato sceglierei la danza. E' il linguaggio dell'anima».

Il verdetto finale

Tutti i ragazzi sulle scalette per conoscere il verdetto finale: «Va via Samu». Il ballerino scoppia a piangere «Ho imparato tanto da tutti, siete pazzeschi, grazie di avermi sopportato, non vi dimenticherò mai».

