Gialappa’s Band, sbarco su TV8: i commenti sui principali programmi tv come X Factor e Pechino Express

La Gialappa’s Band entra a far parte della squadra di TV8. A maggio su TV8 parte "GialappaShow", il loro nuovo programma di prima serata, in simulcast anche su Sky Uno, prodotto da Banijay Italia, sarà condotto dal Mago Forest.

In questa nuova avventura del GialappaShow, il nuovo programma targato TV8, Marco Santin e Giorgio Gherarducci della Gialappa’s hanno voluto alla conduzione il Mago Forest e hanno messo in piedi un cast che vede volti storici, vecchie conoscenze e comici che per la prima volta collaboreranno con loro.

Non mancheranno i commenti ai principali programmi tv come MasterChef Italia, X Factor, Pechino Express, ai più importanti eventi sportivi e ai tormentoni del web. Inoltre, è prevista la partecipazione di tanti ospiti a sorpresa che parteciperanno agli sketch e alle gag dei comici.

