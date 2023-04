Massimo Giletti, La7 sospende Non è l'Arena: il giornalista rimane a disposizione. Cosa sta succedendo

di Redazione Web

Il talk di informazione di Massimo Giletti, almeno per il momento, non andrà più in onda. La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma «Non è l'Arena» che da domenica prossima non sarà in onda.

Domenica scorsa, domenica di Pasqua, il programma non era stato inserito nel palinsesto dell'emittente televisiva.

Massimo Giletti, il comunicato La7

A rendere nota la notizia è stata la stessa emittente, che «ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione».

Massimo Giletti rimane - fa sapere l'emittente - a disposizione dell'azienda.

Nelle ultime settimane si erano diffuse voci sul possibile passaggio di Massimo Giletti alla Rai, per condurre un programma dalla prossima stagione. Secondo le indiscrezioni che circolano a La7, sarebbero stati proprio i contatti avuti con la tv pubblica a determinare la rottura con l'emittente di Urbano Cairo.

Di fronte alla prospettiva di un rapporto destinato a terminare, negli ultimi giorni l'azienda avrebbe deciso di accelerare i tempi arrivando alla decisione della sospensione del programma. Sembra anche - si apprende ancora - che siano sorti problemi in relazione ai costi e alla raccolta pubblicitaria della trasmissione.

Il passaggio di Giletti alla tv pubblica sarebbe in linea con il rinnovamento dei palinsesti che il centrodestra vorrebbe realizzare a partire dalla prossima stagione. La programmazione autunnale della Rai sarà presentata a giugno e le decisioni vengono prese in queste settimane.

Recentemente era stato ipotizzato un passaggio di Giletti a Rai1, ma secondo altre indiscrezioni il conduttore potrebbe approdare sulla seconda rete eventualmente nella serata del giovedì, storicamente occupata da talk di informazione

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Aprile 2023, 14:39

