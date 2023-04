GFVip, Nikita Pelizon svela il segreto del trionfo: «Mi hanno detto tranquilla, vinci tu»

A poco più di una settimana dall'uscita dal Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon si racconta a Leggo e svela il segreto che l'ha portata a vincere l'edizione più lunga di sempre. Oltre sei mesi e mezzo di permanenza nella Casa più spiata d'Italia, spesso isolata e qualche volta derisa dal gruppo, ma mai completamente sola.

L'intervista a Nikita

La "Fata" del GF Vip, così la chiamano i suoi fan, anche detti "Nikiters", l'hanno supportata sia sui social che al televoto, tanto da farle vincere la finalissima della settima edizione con il 57% delle preferenze. Ora per Nikita Pelizon inizia una nuova fase della vita.

Nikita, modella, influencer, vincitrice del Grande Fratello ... e ora?

«E ora si vedrà… ti posso solo dire che vedo una strada in salita, quindi, vado a prendere gli integratori. Hahahaha (ride ndr.)».

C'è qualcosa che non abbiamo visto o capito di lei nel suo percorso all'interno della casa?

«Dipende quanto sei osservatore ... ».

Prima di stappare la bottiglia di champagne per festeggialre la sua vittoria ha commentato: "Il mondo spesso sembra ingiusto, stavolta la verità ha vinto". Cos'è che era ingiusto e qual è la verità?

«Da dentro la casa sembrava che non si vedesse nulla e questo mi dispiaceva… perciò ho mantenuto la calma desiderando che notassero e percepissero il mio “mondo”».

Questa è stata un'edizione da record, trovarsi da sole senza l'appoggio dei compagni della casa deve essere stato difficili. Cosa l'ha spinta a non mollare?



Il ricordo più bello e quello più brutto di questa edizione

«I ricordi più belli sono la lotta con George, il ballo sotto alla pioggia con Luca, il cantare con Ginevra, gli abbracci con Antonella, le risate con Ama, tanti tanti tanti…Il più brutto è stato il clima in casa che è cambiato del tutto tra dicembre gennaio».

Chi continuerà a frequentare anche fuori e chi assolutamente vorrà evitare

«Posso vedere chiunque, ma frequenterò chi con la sua presenza mi ricaricava!».

Quando ha capito che poteva essere una papabile vincitrice?

«Quando in una meditazione ho sentito: ”tranquilla, tu vinci”».

Il suo rapporto con la spiritualità, con gli angeli, è stato spesso motivo di scherno dentro la casa e anche sui social, cosa ha da dire ai suoi haters?

«Ci saranno sempre persone che ti capiranno ed altre l’opposto. Probabilmente lo giudicheranno. Ciò che credo è che i simili si riconoscono, credo sia tutto un percorso di evoluzione dell’anima».

Il riavvicinamento con Luca Onestini si ferma alla casa del GF o spera possa continuare? C'è uno spiraglio per un possibile amore?

«A fine serata (lo scorso 3 aprile ndr.), dopo che avevo vinto, mi è passato davanti senza salutarmi mi ha fatto restare di stucco. Se non fossi andata a salutarlo io chissà… Al momento credo che il suo riavvicinamento nella casa, nella fase finale, fosse solo per il gioco, per il timore che la sua immagine ne uscisse male».

Il montepremi - ha già deciso a chi lo devolverà e perchè?

«Lo voglio devolvere a qualche iniziativa a favore dell’ambiente, perché siamo ospiti della terra, senza di lei noi non potremmo esserci… Quindi per iniziare, questo… poi vedrete».

