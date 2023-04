Antonio Cassano, Tapiro d'Oro di Striscia: «Mourinho? I trofei può metterseli nel c**o»

Dopo il botta e risposta dei giorni scorsi tra Antonio Cassano e l’attuale allenatore della Roma José Mourinho, Striscia la Notizia ha raggiunto l'ex calciatore per consegnargli il tapiro. Valerio Staffelli ha intervistato Fantantonio che non ha alcuna intenzione di ritrattare quanto detto. Il servizio questa sera alle 20.35 su canale 5.

La "furia" di Antonio Cassano contro José Mourinho non si ferma e questa sera a Striscia la Notizia vedremo cosa ha detto a Valerio Staffelli durante la consegna del tapiro d'oro.

«Mourinho soffre il fatto che io sia l’unico in Italia a dirgli la verità: ha vinto in carriera perché ha sempre avuto fortuna, ma come allenatore è scarso», replica Fantantonio, che sulla critica mossagli da Mou di non aver mai vinto niente, attacca: «Mourinho i suoi trofei può metterseli nel c**o».

«Dice che devo stare attento a quello che dico? Stia attento lui che non lo mandino via per l’ennesima volta, come già successo al Real Madrid, al Chelsea, al Tottenham e allo United: che le sue squadre facciano schifo è un dato di fatto», continua Cassano.

Infine, quando Staffelli gli confida di aver provato in passato a consegnare il Tapiro a Mourinho, ma che l’allenatore è sempre scappato, commenta: «A scappare via sono i cagasotto e i conigli».

