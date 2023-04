di Redazione web gossip

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli «si sono lasciati» dopo 25 anni di matrimonio e la comunicazione della rottura tra i due «arriverà nel corso di una delle prossime puntate di Verissimo». A lanciare la notizia è stato Dagospia, il sito di Roberto D'Agostino, secondo cui la copia si appresterebbe ad ufficializzare la separazione. Ma ecco che arriva immediata la smentita ufficiale della stessa coppia Bonolis-Bruganelli attraverso un lungo video pubblicato sulla pagina Instagram di lei, che mette a tacere definitivamente le voci di una presunta separazione.

La smentita della coppia su Instagram

Il post Instagram di Sonia Bruganelli come testo riporta solo una parola: Dilemma. Nel video c'è una lunga replica a quello che è stato scritto nelle ultime ore sulla presunta loro crisi di coppia.

«Siamo in difficoltà - spiegano con ironia Bonolis e Bruganelli a bordo di una piscina, probabilmente durante una vacanza - ora che facciamo? Ci separiamo in modo da non smentire questo sito oppure non ci separiamo e lo mandiamo a quel punto al lastrico perché è un sito di "fregnacce"... C'è un dilemma morale». La Bruganelli, sempre con ampie dosi di ironia, aggiunge: «Vabbè, pensiamoci... Ce l'hanno detto adesso, dovremmo parlarne con figli e famiglia nel caso fosse... Magari prima che dessero le informazioni questi siti. A oggi non c'è una conferma e non c'è una smentita, non c'è niente... Il destino parlerà». Sul finale del video l'ultima frecciata di Bonolis: «Fatevi i c***i vostri».

«Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati»: la replica della coppia è epica https://t.co/U5XvnC8gku — Leggo (@leggoit) April 12, 2023

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Aprile 2023, 20:30

