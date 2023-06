Gf Vip, rivelazioni choc: tutte le novità della nuova edizione. «Sarà un mix fra vip e nip»

di Redazione Web

Rivoluzione al Gf Vip. Indiscrezioni riportano che ci saranno novità nella prossima edizione, il titolo per il reality show di canale 5 cambierà, diventando: Grande Fratello Mix, visto il gruppo mescolati famosi e ‘nip’. A riportarlo è Dagospia che aggiunge un ulteriore tassello alle novità del programma: quanti saranno i vip stavolta? La quota sembra fermarsi a 12 concorrenti, mentre quella ‘nip’ sarà di 8 personalità non conosciute al mondo dello spettacolo. Dunque, in totale: 20 gieffini.

Gf Mix, le novità

Da quanto riportato sembra che i casting e i colloqui siano già iniziati anche perché settembre in poco tempo. Aria di cambiamento anche per quel che riguarda le opinioniste. Per gli opinionisti, invece, sembra ormai confermato che Sonia Bruganelli (tornata a tempo pieno al lavoro di produttrice) e Orietta Berti (Mediaset dovrebbe dirottarla nello show Io Canto) saranno sostituite.

I concorrenti

Si vocifera che per la quota ‘vip’ sarebbe stata contattata la giornalista Annalisa Chirico che, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe vicinissima alla firma. Nel frattempo la macchina organizzativa del reality continua a lavorare, consapevole che i piani alti di Mediaset non vogliono più vedere un certo tipo di dinamiche trash. Dunque cosa dovranno aspettarsi i telespettatori?

