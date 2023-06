Temptation Island, la prima puntata: coppie già al "collasso". Ecco cosa sta succedendo

Sette coppie non sposate e senza figli in comune sono pronte a mettere alla prova la propria storia d’amore. Questa sera, in diretta su su canale 5, torna Temptation Island. Al timone come sempre Filippo Bisciglia che condurrà i fidanzati e le fidanzate nel viaggio dei sentimenti.

Coppie in crisi

Questa sera su canale 5 le sette coppie di Temptation Island si divideranno per raggiungere i single, per vivere un'esperienza senza i propri partner, e capire quanto è forte il oro rapporto.

Partecipano: Gabriela, 19 anni e Giuseppe, 24 anni, fidanzati da sette anni; Alessia, 32 anni e Davide, 39 anni, fidanzati da undici anni; Daniele, 33 anni e Vittoria, 32 anni, fidanzati da quattro anni; Manu, 27 anni e Isabella, 26 anni, fidanzati da tre anni e mezzo; Ale, 31 anni e Federico, 31 anni, fidanzati da tre anni; Francesca, 23 anni e Manuel, 30 anni, fidanzati da due anni e mezzo e Perla, 25 anni e Mirko, 26 anni, fidanzati da cinque anni.

Narratore delle vicende di “Temptation Island” è Filippo Bisciglia, pronto ad affiancare e sostenere i ragazzi in questo viaggio.

Immancabili gli appuntamenti ai falò, dove i fidanzati o le fidanzate sono chiamati per nuove e importanti rivelazioni attraverso video che mostrano i fatti che accadono nei rispettivi villaggi.

Solo nel falò di confronto finale le coppie finalmente si incontrano per discutere, cercare di chiarire le proprie scelte e le proprie posizioni e scegliere se interrompere la propria storia sentimentale oppure uscire dal programma mano nella mano più uniti e innamorati di prima.

Lunedì 26 Giugno 2023

