Temptation Island: Alessia e Davide chi sono. «E' vero che l'ho tradito ma lui non mi ama più»

A Temptation Island scrive Alessia, fidanzata da 11 anni con Davide. Per tre settimane vivranno separati e metteranno alla prova i propri sentimenti. Alessia per due anni ha tradito il fidanzato che in realtà sapeva tutto. Ecco chi sono

Chi sono

Alessia, 32 anni, lavora come assistente sociale presso l’ospedale di Terracina. Vive con il compagno Davide, 39 anni che lavora con il 118 come autista di ambulanza. Stanno insieme da 11 anni. A Temptation Island scrive Alessia.

Alessia scrive a Temptation Island perché, dopo aver avuto una relazione di circa due anni con una persona molto più grande di lei e dopo essere stata scoperta dal suo fidanzato Davide ha fatto di tutto per riconquistarlo ma, secondo lei, senza esserci riuscita. «E' vero che l'ho tradito - dice Alessia - ma lui non mi ama più»

Vuole partecipare al programma per capire se può continuare a rimanere insieme a Davide o se si devono definitivamente allontanare. Davide ha tenuto nascosto ad Alessia che sapeva di questa storia per un anno e mezzo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Giugno 2023, 22:50

