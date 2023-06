Filippo Bisciglia festeggia il compleanno, Pamela Camassa è con lui: il dolce post di auguri (sul set di Temptation Island)

di Redazione Web

Filippo Bisciglia ha festeggiato per la nona volta il suo compleanno a Temptation Island. Il conduttore è già pronto a tornare su Canale 5 con una nuova avventura. Ed è proprio nelle ultime ore che Filippo è stato raggiunto in Sardegna dalla sua amata Pamela Camassa che ha da poco terminato l'esperienza all'Isola dei Famosi. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Filippo Bisciglia compie 46 anni

«Il più bel regalo che potessi ricevere quest’anno per il mio compleanno è festeggiarlo ancora una volta qui in Sardegna durante le riprese di Temptation Island (nona volta)», ha scritto Filippo Bisciglia a corredo del post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Il conduttore compie 46 anni e il suo post ha ricevuto tantissimi auguri da parte di molti fan. A commentare il post social di Filippo è stata anche la sua compagna Pamela Camassa: «Auguri amore».

