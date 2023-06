Temptation Island, Ciavy vittima di incidente domestico: «Ho rischiato di morire, mi ha tagliato le vene del polso»

di Redazione web

Ciavy, all'anagrafe Andrea Maliokapis, ex protagonista di Temptation Island è stato vittima di un incidente domestico. Insieme alla sua compagna Valeria Liberati, i due hanno partecipato all'edizione del 2020. Tra le sue storie di Instagram, il 38enne ha raccontato di aver vissuto una spiacevole disavventura: un mobile del bagno gli è caduto addosso tagliandogli una vena. L'ex protagonista di Temptation Island si è sottoposto ad un intervento chirurgico per rimediare alla situazione.

Incidente per Ciavy

Era nel bagno della propria abitazione quando un mobile gli è crollato addosso: arteria recisa e tendine lesionato.

«L'operazione è andata bene, gli hanno dovuto sturare un'arteria recisa, un tendine lesionato. Poteva andare peggio. È stato molto fortunato, anche se non si direbbe, però poteva succede altro. Fortunatamente mi trovavo lì in quel momento, è stata una grande fortuna. Sta bene, stiamo bene. Io giusto un pò esaurita, sono giorni che succede di tutto - ha raccontato l'ex concorrente di Temptation Island -. Oggi pomeriggio andiamo a vedere un bagno perché non possiamo stare così e comunque bisogna rimuovere tutto quello che c'è».

Lui intanto sembra stare bene e pubblica su Instagram un sondaggio i suoi follower: Ciavy o MondoConvenienza?

