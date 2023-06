Temptation Island, guai per una coppia: segnalazione bomba durante le registrazioni

L'attesissima nuova edizione di Temptation Island prenderà il via soltanto il prossimo lunedì 26 giugno, ma già il programma di Canale 5 sembra essere stato avvolto da un caos anticipato a causa di un'imponente segnalazione riguardante una delle coppie coinvolte nel gioco.

Temptation Island, quel retroscena su un fidanzato prima dell'inizio del programma: cosa si scopre

Temptation Island, primo scoop? «Uno dei fidanzati ha fatto una confessione»

La coppia segnalata

Sembra proprio che la situazione tra due fidanzati tra quelli che vedremo cimentarsi nelle prove del resort della tentazione non sia così tesa come si vede invece nei trailer diffusi su Instagram, né come fanno supporre i loro racconti.

Chi sono

Quindi, cosa succederà adesso? E soprattutto, chi sono i protagonisti di questa coppia e quali rischi dovranno affrontare?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset, Shutterstock, Kikapress, MN Italy, Red Communications; music by Korben MKdB

LEGGI ANCHE:-- Spunta un retroscena su un fidanzato di Temptation Island 2023: cosa si è scoperto su una delle coppie che stanno registrando le puntate

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Giugno 2023, 08:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA