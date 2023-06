Temptation Island, primo scoop? «Uno dei fidanzati ha fatto una confessione»

di Redazione Web

Manca solo una settimana e poi una nuova edizione di Temptation Island prenderà il via. Cinque coppie sono pronte a mettersi alla prova in quello che è descritto come un "viaggio nei sentimenti", alla fine poi ognuna di queste deciderà se restare insieme o lasciarsi definitivamente. Cosa succederà? Dalle anticipazioni di Amedeo Venza informato sulle dinamiche del gossip, per qualcuna delle coppie i dibattiti con la propria compagna sarebbero stati già decisa prima di iniziare questa esperienza.

I rumors

«Le riprese sono iniziate e all'interno delle coppie c’è un ‘fidanzato’ che avrebbe confidato ai suoi amici più ‘fidati’ che la sua intenzione è quella di fare in modo di lasciare la sua fidanzata perché tanto la tradiva spesso anche fuori»: sarebbe emerso questo dall'indiscrezione lanciata su Instagram da Venza.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Giugno 2023, 22:57

