Isola, la diretta della finale: ecco chi sono i favoriti alla vittoria. In palio un montepremi da 100.000 euro

Ci siamo, questa sera in diretta su Canale 5 scopriremo chi sarà il vincitore dell'Isola dei Famosi 2023 che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it. Pamela Camassa, Andrea Lo Cicero, Marco Mazzoli, sono i finalisti certi, mentre al televoto e a rischio uscita ci sono Cristina Scuccia e Luca Vetrone.

Nessuno dei finalisti si aspetta il ritorno in gara di Alessandra Drusian.

Anticipazioni

L’ultima puntata dell'Isola dei Famosi, in diretta questa sera su Canale 5, sarà costellata di prove e televoti flash che i naufraghi rimasti in gioco - Pamela Camassa, Andrea Lo Cicero, Marco Mazzoli, Cristina Scuccia, Luca Vetrone, Alessandra Drusian - dovranno superare per coronare il sogno di vincere la 17° edizione dell’Isola e aggiudicarsi il montepremi di 100.000 euro.

Uno tra Cristina Scuccia e Luca Vetrone dovrà abbandonare subito la Palapa a un passo dal traguardo.

I naufraghi riceveranno, inoltre, una sorpresa da parte dei loro cari: dopo mesi di lontananza potranno finalmente riabbracciarli sulle spiagge dell’Honduras.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Giugno 2023, 14:01

