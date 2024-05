Mamma Raffaella muore a 86 anni, la figlia Rosanna stroncata da malore poche ore dopo: l'aveva curata fino all'ultimo giorno

di Redazione Web

Ha curato la mamma fino all'ultimo giorno della sua vita. Quando la donna si è spenta a 86 anni, la figlia è stata colpita da un malore fulminante che non le ha lasciato scampo. Una doppia tragedia che si è abbattuta sulla comunità di Sant'Ambrogio di Valpolicella. Le due donne sono Raffaella Ziggioni, 86 anni e Rosanna De Leoni, di 60.

Il doppio dramma

Raffaella Ziggioni è morta lunedì 6 maggio alle 9 del mattino, riporta L'Arena di Verona. Da qualche tempo la sua salute era peggiorata. La figlia, nota come Rosy Hellas per la sua grande passione per la squadra di calcio di Verona, le era rimasta sempre vicino, curandola amorevolmente come solo una figlia sa fare.

Lunedì mattina il cuore della 86enne ha smesso di battere. Rosanna, insieme ai fratelli Aldo e Damiano, al marito e al resto della famiglia, si era quindi adoperata per organizzare il funerale. Ma nel pomeriggio la 60enne è stata colpita da malore ed è morta. Un dramma improvviso che ha sconvolto famigliari e amici. Oggi, giovedì 9 maggio, il funerale delle due donne viene celebrato insieme.

Giovedì 9 Maggio 2024

