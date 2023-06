Isola, naufraghi alla prova specchio. Le reazioni più divertenti: «Sono invecchiato di 50 anni». Ma i fan notano un dettaglio: «Perché?»

La prova dello specchio è uno dei momenti più iconici dell'Isola dei Famosi. I naufraghi si sono visti per la prima volta dopo ben 61 giorni. Da Marco Mazzoli e a Cristina Scuccia ecco tutte le reazioni dei concorrenti che hanno strappato qualche sorriso, ma lasciato anche qualche perplessità.

Le reazioni

Era il 17 aprile quando Ilary Blasi dava il via alla 17esima edizione dell'Isola dei Famosi. Sessantuno giorno dopo i naufraghi hanno avuto la possibilità di vedersi per la prima volta allo specchio in occasione della semifinale di venerdì 16 giugno.

A differenza però delle passate edizioni non viene reso noto il peso perso dai concorrenti.

Pamela Camassa

Isola - Pamela Camassa

La prima a specchiarsi è Pamela Camassa che è molto felice: «Devo dire, non sono una persona vanitosa però permettemi una battuta: non mi sono afflosciata ... pensavo peggio».

Marco Mazzoli

Isola - Marco Mazzoli

Il commento più divertente e sicuramente quella del conduttore radiofonico Marco Mazzoli:«Madonna Beppe Vessicchio! Sono invecchiato di 50 anni.

Cristina Scuccia

Isola - Cristina Scuccia

Molto felice del suo apsetto è Cristina Scuccia: «Aiuto! Sono di un altro colore. Sono diventata più bella... ho la ricrescita delle sopracciglia. Mi piaccio molto».

Luca Vetrone

Isola - Luca Vetrone

Doppio choc per Luca Vetrone che si è visto per la prima volta con i capelli cortissimi: «Pensavo peggio, credevo di aver perso molti più chili. Ma quanto ho perso?».

Andrea Lo Cicero

Isola - Andrea Lo Cicero

Il più scioccato è Andrea Lo Cicero che davanti lo specchio resta senza parole: «Ma veramente? Un po' troppo barbuto, però il peso mi sembra in ordine, a 47 anni anni dopo una vita di sport... ancora reggo. Grazie».

I social

Delusione sui social però che sottolineano la mancata comunicazione del peso perso da parte dei naufraghi. Luca Vetrone lo ha chiesto anche durante la diretta, ma Alvin lo ha stoppato dicendo: «Te lo faremo sapere dopo quanti chili hai perso». Ma perchè questo mistero? Politically Correct oppure suspance in vista della finale di lunedì?

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Giugno 2023, 07:21

