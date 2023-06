Isola, Helena Prestes sotto accusa, prima Luxuria «L'hai fatta fuori dal vaso», poi la Blasi «Dipendesse da me ...»

Tira una brutta aria per Helena Prestes. La provocatrice per eccellenza di questa edizione dell'Isola dei Famosi ha fatto saltare i nervi a Vladimir Luxuria durante la semifinale di venerdì 16 giugno, ed è finita all'ultima spiaggia con la Caldonazzo.

Le accuse

Helena Prestes, che ha perso il televoto contro Gian Maria durante la diretta dell'Isola dei Famosi, è finita al centro della bufera a causa delle sue continue liti con tutti i naufraghi. In particolare la modella ha accusato Cristina Scuccia di essere falsa e durante il day time Pamela Camassa l'ha messa in riga.

«Tu stai provocando tutti - ha detto la Camassa alla Prestes - Per far sbroccare Cristina ce ne vuole e tu ci sei riuscita.

L'accusa di Luxuria

Dopo la clip in diretta Vladimir Luxuria si scaglia contro Helena Prestes: «L'hai fatta davvero fuori dal vaso. Non ti devi permettere di parlare del suo passato».

Helena perde il televoto e finisce all'ultima spiaggia con la Caldonazzo. Prima di chiudere il televoto la Blasi come sempre parla del percorso dei nominati: «Helena, sei arrivata sull’Isola con gli occhi di un agnello e il cuore di un lupo. I tuoi compagni si sono subito accorti di questa doppia anima e hanno cercato di allontanarti in tutti i modi, ma tu sei sempre rimasta in equilibrio su te stessa con lo sguardo rivolto al tuo obiettivo: la vittoria».

Il gelo di Ilary Blasi

Prima del verdetto Helena ringrazia la Blasi per le belle parole, ma la conduttrice la gela: «L’ha scritta un mio autore non è farina del mio sacco, dipendesse da me ...»

